Rovella: «Esordire un’emozione incredibile, ecco a chi lo dedico»

Le parole di Nicolò Rovella, centrocampista dell’Italia, dopo la vittoria ottenuta dagli Azzurri contro il Belgio in Nations League

Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni di Rai1 dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio. Di seguito le sue parole.

ESORDIO – «Già esordire è stata un’emozione incredibile, poi è arrivata anche la vittoria. Era importantissima, sono molto felice. Speriamo di continuare così».

SPALLETTI TI HA RICHIAMATO MA POI TI HA FATTO I COMPLIMENTI – «Giusto che mi richiami, mi chiedeva tante cose anche durante la partita. Il mister è bravissimo, essere stato chiamato da lui è un orgoglio. Mi ha dato questa fiducia facendomi giocare dall’inizio e o ringrazierò sempre».

CHE INIZIO STAGIONE STA VIVENDO – «Sicuramente è un bell’inizio di stagione, ma guardo sempre al futuro e spero di fare sempre meglio sia con la Nazionale che con la Lazio».

DOVE POSSONO ARRIVARE – «Dico sempre che non bisogna porsi limiti, questo è un grande gruppo con tanti giovani che hanno voglia di dimostrare. Bisogna continuare a giocare come stiamo facendo per arrivare il più lontano possibile».

DEDICA PER L’ESORDIO – «A mio papà sicuramente e a mia mamma, sono sempre stati presenti e mi hanno supportato anche quando ero lontano da casa».