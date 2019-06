Rrahmani a Verona per le visite mediche: ufficialità a breve

Il difensore kosovaro Rrahmani si è presentato al Don Calabria poco dopo le ore 8 di questa mattina

Amir Rrahmani è arrivato in città, a Verona, per sostenere le visite mediche. Il difensore Kosovaro è il primo acquisto dell’Hellas Verona dopo il ritorno in Serie A ed ora è pronto a firmare il suo contratto con la società gialloblù. Pronto per lui un contratto quadriennale che lo legherà agli scaglieri fino al 2023.

Le visite mediche di Rrahmani sono iniziate di buon’ora questa mattina, precisamente alle 8 quando il kosovaro ha raggiunto il Don Calabria.