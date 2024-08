Rugani Ajax, AFFARE FATTO per il difensore della Juve. Ecco gli ULTIMI DETTAGLI di calciomercato

Daniele Rugani Ajax, AFFARE FATTO per il giocatore bianconero. Il difensore dovrebbe lasciare la Juve in prestito con diritto di riscatto

Come rivelato da Tmw, Daniele Rugani è vicino al trasferimento all’Ajax. Il difensore dovrebbe lasciare la Juve in prestito con diritto di riscatto. Infatti, il club di Farioli sembra intenzionato a fare sul serio per arrivare a Rugani.

Il difensore toscano, fin dai primi giorni di ritiro, è stato fuori dal progetto di Thiago Motta che non lo ritiene centrale per la sua nuova Juve. Adesso Rugani sembra davvero destinato a lasciare Torino per volare in Olanda.