Rui Costa sicuro: «Pioli risolleverà il Milan, ho enorme stima per lui»

Rui Costa scommette su Stefano Pioli: le parole dell’ex centrocampista del Milan sull’attuale allenatore dei rossoneri

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Rui Costa ha espresso la propria massima fiducia nei confronti di Stefano Pioli. L’ex stella del Milan è convinto che il tecnico parmigiano sia l’uomo giusto per rilanciare il Diavolo.

«A Stefano devo molto, quando sono arrivato a Firenze sono andato ad abitare sopra casa sua: è stato un amico che mi ha aiutato in tante situazioni. Ho un’enorme stima per lui, come tecnico e come uomo. Sono convinto che risolleverà il Milan», ha dichiarato Rui Costa.