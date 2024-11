Runjaic: «Udinese, nonostante la sconfitta hai fatto una grandissima gara»

L’allenatore dell’Udinese Runjaic ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la partita persa contro l’Atalanta

LE PAROLE – «E’ stata sicuramente una delle migliori partite, soprattutto nel primo tempo. Peccato per il risultato, ma è il calcio. Dobbiamo pensare a lavorare su noi stessi per conquistare i risultati. Bene noi due tempi, abbiamo avuto anche l’occasione per il 2-0. Possiamo ancora crescere, sono soddisfatto ma nel calcio c’è sempre un ma ed è il risultato. Devo ancora parlare con la squadra e rivedere la partita. Sapevamo che avremmo giocato contro una squadra forte come l’Atalanta, nel giro di poco ha trovato il vantaggio».