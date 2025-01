Ryan Roma, il portiere vuole giocare di più: Ghisolfi cerca un nuovo vice Svilar

Matthew Ryan Roma, il portiere australiano ha chiesto di essere ceduto per poter giocare di più: Ghisolfi ha già scelto il suo sostituto

Matthew Ryan ha chiesto alla Roma di essere ceduto. Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere australiano arrivato in estate vorrebbe trovare una nuova squadra per giocare di più. In caso di un suo addio Ghisolfi avrebbe già individuato il nuovo vice Svilar.

Si tratterebbe di Pierluigi Gollini. In occasione della sfida alla Roma poi Vieira potrebbe decidere di non convocarlo proprio per agevolare il trasferimento. Arrivato a Genova in estate in prestito dall’Atalanta, ha perso il posto da titolare dopo l’infortunio all’anca a favore di Leali. Adesso il suo futuro potrebbe essere in giallorosso.