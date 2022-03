Salernitana, Sabatini: «Assurdo che la Lega sia con il Venezia. Non ci faremo ingannare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato delle gare rinviate e dei torti arbitrali che la sua formazione sta subendo

Walter Sabatini, ds della Salernitana, ha parlato ai microfoni a Telecolore delle due gare rinviate a causa del covid. Per la precisione si è focalizzato sulla sfida contro il Venezia e sui presunti torti arbitrali che sta subendo la sua formazione. Ecco di seguito le sue parole.

«Aberrante che la Lega A sia al fianco del Venezia, è stato il benvenuto a Iervolino. Siamo in mano a legali di altissimo livello, gente che lo ha accompagnato in tutta la sua vita imprenditoriale e non ci faremo turlupinare da nessuno. Qualora ci fosse una manovra politica la smaschereremo subito. Non voglio crederci, per mia abitudine non voglio avere pensieri opachi. Credo nel sistema, sono convinto che il calcio andrà avanti per la retta via pur sapendo che, a volte, viene smarrita e disattesa. Sono molto fiducioso, quei sei punti sono di vitale importanza. Quanto agli arbitraggi, non voglio dire troppe cose perché voglio bene al Bologna. Ma il rigore è sacrosanto, così come c’era quello contro lo Spezia».