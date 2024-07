Saelemaekers Juve, Thiago Motta SPINGE per l’acquisto del trequartista ex Bologna. La situazione

Saelemaekers Juve, Thiago Motta SPINGE l’allenatore del Belgio. L’affare si può fare per tutti questi motivi in questa sessione di mercato

Come spiega Tuttosport, la Juventus sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di ingaggiare Alexis Saelemaekers, rientrato al Milan dopo il recente prestito al Bologna.

Il belga è considerato un’alternativa a Sancho, ma Thiago Motta avrebbe già dato il suo ok all’ingaggio del calciatore. Il tecnico lo conosce bene per averlo allenato in Emilia e anche a livello economico sarebbe un affare vantaggioso: 15 milioni la richiesta rossonera, considerando anche che a livello di ingaggio percepirebbe meno dell’inglese.