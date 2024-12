Sahin rilancia l'allarme calendari: «La tensione ormai è troppa, ma se la FIFA non ascolta nemmeno Pep o Klopp...»

Le parole di Nuri Sahin, tecnico del Borussia Dortmund sul problema dei calendari saturi di partite in vista della sfida al Barcellona

Nuri Sahin ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Borussia Dortmund contro il Barcellona in Champions League. Di seguito le sue parole sul problema dei calendari, ormai saturi di partite.

PAROLE – «So che quando come allenatore dici che abbiamo molti infortuni, sembra sempre che stai cercando una scusa. Non cerco scuse, domani avremo in campo un’ottima squadra contro il Barcellona​. Ma il fatto è che per i giocatori nazionali – soprattutto per loro – la tensione è difficilmente sopportabile. Ora abbiamo pianificato la stagione con la Coppa del mondo per club FIFA: quindi non so quando Greg (Kobel, ndr) dovrebbe andare in vacanza, per esempio. Cambio rispetto ai miei tempi? Beh, non sono ancora così vecchio, ma 10, 15 anni fa il gioco era significativamente diverso. Quindi, molti meno sprint, molto meno chilometraggio. Ora devi spingerti al limite in ogni partita. Credo che il peso per i giocatori nazionali sia semplicemente troppo alto. E sì, lo vedi con tutte le migliori squadre. Abbiamo menzionato il Bayern, anche il Barcellona ha avuto tanti infortuni quest’anno. Quindi puoi effettivamente esaminare completamente le squadre. Ma se la FIFA non ascolta Klopp e Guardiola, difficilmente ascolterà me!»