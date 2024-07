Saka Inghilterra: «Errore con l'Italia? Difficile reagire, ma...»

Le parole di Bukayo Saka, esterno dell’Inghilterra, dopo la vittoria contro la Svizzera ad Euro 2024 che vale la semifinale

Bukayo Saka ha parlato ai microfoni della BBC dopo la vittoria dell’Inghilterra contro la Svizzera che vale l’accesso alle semifinali di Euro 2024. Di seguito le sue parole.

GOL – «Lo metterò lì, speciale. Come abbiamo reagito e siamo andati ai rigori. L’ultima volta che abbiamo tirato i rigori agli Europei sappiamo cosa è successo. Ci ho creduto. Ho avuto la sensazione che avessimo dominato l’intera partita e che l’occasione sarebbe arrivata e l’ho colta: sono orgoglioso di me stesso per questo».

RIGORE DOPO L’ERRORE DEL 2021 CON L’ITALIA – «Ho fede in Dio. Reagire ad una cosa del genere è davvero difficile, oggi ho colto l’occasione”».

DETERMINAZIONE – «Penso che dimostri quanto vogliamo vincere questo torneo. Speriamo di vincere la prossima partita in 90 minuti, ma se questo è ciò che serve, faremo qualsiasi cosa!».