Liverpool: il post natalizio di Salah scatena il caos tra i tifosi – FOTO

Liverpool, polemica sotto al post degli auguri natalizi di Mohamed Salah e famiglia: molte critiche dai suoi tifosi di fede islamica

Si scatena il caos (in realtà ormai quasi una tradizione) sotto al post natalizio di Mohamed Salah su Instagram. Il calciatore del Liverpool, in campo questa sera, ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae con la famiglia, tutti in pigiama coordinato sotto l’albero di Natale, un post che però ha scatenato i suoi tifosi musulmani, critici per il suo aver celebrato una festa cristiana.

Tra i commenti ce ne sono molti critici come: «Sei musulmano, festeggi il Natale, mentre il luogo natale di Gesù viene trasformato in macerie. Divertente come la vacanza ti commuova, ma il genocidio no. Vergognoso», «I cristiani non dovrebbero nemmeno festeggiare il Natale, è stato dimostrato dai cristiani che il Natale è stato fatto dai pagani e che Babbo Natale in realtà è satana» o «Le persone che dicono Buon Natale sono considerate immorali, eretiche o kufr e quindi meritano l’odio e l’ira di Allah. Un musulmano che partecipa alle celebrazioni di Natale è un’offesa». Non mancano ovviamente persone che scherzano sulla cosa (non è il primo post natalizio della famiglia Salah) e, ovviamente, persone che si sono limitate a ricambiare gli auguri, anche tra i musulmani.