Salernitana, Iervolino preme per il rinnovo di Djurić. Il DS Sabatini sul numero 11: «È un patrimonio da non perdere»

Milan Djurić sta conquistando a suon di gol il cuore dei tifosi della Salernitana… e il rinnovo del contratto!

Il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo ha spinto il nuovo patron Iervolino a proporgli il rinnovo del contratto, in scadenza questa estate. Ecco le parole del DS Sabatini, riportate da Il Corriere dello Sport: «Il presidente mi ha già dato mandato di inviare una proposta di rinnovo a Djurić . So che è molto legato a Salerno e ai compagni, vedremo se l’accetterà. È un patrimonio da non perdere».