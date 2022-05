Salernitana, Ederson: «Nicola incredibile. Futuro? PSG club gigantesco...»

Il centrocampista della Salernitana Ederson ha parlato dell’obiettivo salvezza centrato e del suo futuro

Ederson, centrocampista della Salernitana, in una intervista a Foot Mercato ha parlato dell’obiettivo salvezza raggiunto con i granata e del suo futuro.

SALVEZZA – «Sono molto felice di aver raggiunto l’obiettivo. Quando mi è stato offerto di venire qui, alla Salernitana, c’era la questione del mantenimento della categoria. Siamo riusciti a ottenerlo. Sono felice di aver portato a termine questa missione. Era la realtà del club, il nostro obiettivo. Penso che sia il risultato del lavoro e della mentalità dei giocatori. Io per esempio sono arrivato con la voglia di vincere le partite, di fare punti. Ci siamo concentrati su quello, ci siamo riusciti».

NICOLA – «La Salernitana ha ingaggiato anche un allenatore abituato a questo genere di sfide. Lui è molto positivo, è riuscito a trasmetterci tutto questo, siamo riusciti a mettere insieme vittorie, è stato fondamentale. Nicola ha un’aura incredibile, è solare, trasmette sempre energia positiva, qualunque siano i risultati. Non voleva parlare di risultati. L’importante per lui è il lavoro, sapeva che avremmo raccolto i frutti. Abbiamo iniziato dal nulla, ma lui ci ha detto che eravamo sulla strada giusta, ci ha trasmesso la sua energia positiva. Siamo stati in grado di capirlo e mettere in pratica i suoi concetti in campo».

FUTURO – «Lascio sempre tutto questo nelle mani dei miei agenti. Vengono a trovarmi solo per cose davvero concrete: ho sentito le voci, ma non mi lascio disturbare. La cosa più importante è il campo. Quando c’è qualcosa di concreto, quando c’è bisogno di me, di una mia decisione, allora mi metto in gioco».

PSG – «Mi ha fatto piacere leggerlo, è un riconoscimento per il mio lavoro, ne ho parlato con i miei rappresentanti quando è uscito, ma ho chiesto di concentrarmi sulla fine della stagione, con la salvezza da cercare, soprattutto quando la finestra di mercato era ancora lontana. Questa settimana tornerò in Brasile, parlerò con i miei agenti, vedremo cosa è vero o meno, se ci sono già offerte o meno. Il PSG è un club gigantesco, che punta a grandi cose, come la Champions. Hanno riportato grandi giocatori nella loro rosa, ho molto rispetto e ammirazione per questo club. Sto aspettando di vedere se ci sarà qualcosa di ufficiale. È gratificante vedere questo tipo di club interessati a te, qualunque sia il risultato».