Salernitana, il legale: «Match con la Juve? Una sceneggiatura migliore non c’era»

Legale Salernitana: le parole di Francesco Fimmanò in seguito alle tante polemiche derivate dal match con la Juve

Intervistato dai microfoni di Radio CRC, è intervenuto Francesco Fimmanò, legale della Salernitana.

LE PAROLE – «La gara contro la Juventus? Uno dei motivi per i quali il calcio italiano perde di posizioni è un motivo tecnico e non organizzativo. Noi ci siamo assuefatti all’idea di vedere vincere la nostra squadra vincere giocando male. Il nostro è un grosso problema culturale. Magari se la Salernitana si chiudeva a fortino la portava a casa, ma cosa avrebbe dato al calcio? Sarebbe cambiato poco per me anche se non avessimo portato punti a casa. Le emozioni forti sono spettacolo, se noi volessimo pensare ad una sceneggiatura, non poteva venire meglio. Quando il presidente dice di essere felice di rigiocarla, è perché siamo felici di vedere un altro spettacolo».