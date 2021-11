Salernitana, Colantuono: «Partita compromessa in tre minuti»

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato al termine del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Le parole dell’allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, dopo la sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole a DAZN:

SCONFITTA – «Mi dispiace perché in tre minuti abbiamo compromesso una partita equilibrata con occasioni da ambo le parti. Il primo gol siamo stati sfortunati, ma il secondo non andava preso in quella maniera. La partita così si mette in salita. Apprezzo la reazione del secondo tempo, ma diventa difficile recuperare. La prestazione i ragazzi l’hanno tirata fuori».

