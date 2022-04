Salernitana-Toro, granata alla prova degli ex Nicola, Verdi e Bonazzoli

Il Torino a Salerno trova tre ex dal dente avvelenato, un esame in più per Juric e la sua squadra che non vince da gennaio

Un altro ex sulla strada del Toro. E tutti gli altri hanno fatto tanto male a Juric: Mazzarri e Zanetti hanno fermato sul pari e hanno espugnato l’Olimpico Grande Torino alla guida rispettivamente di Cagliari e Venezia. Il confronto con Mihajlovic, invece, è andato decisamente meglio al croato, capace di battere il collega tra le mura amiche e di pareggiare a Bologna.

Ostacolo Nicola

Domani c’è Nicola, il passato più recente e proprio il predecessore di Juric. L’anno scorso portò il Toro a una soffertissima salvezza, nel 2006 firmò il gol promozione nella finale contro il Mantova per salire in serie A. Il tecnico di Luserna San Giovanni ha il compito di non far retrocedere la Salernitana, una missione ai limiti dell’impossibile: ecco perché la sfida di domani all’Arechi diventa fondamentale per Nicola. Proverà lo sgambetto proprio come hanno fatto Mazzarri e Zanetti, potrà contare su due pedine che hanno particolare voglia di rivalsa contro i granata.

Voglia di rivincita

Verdi è stato il colpo più caro dell’era Cairo, Bonazzoli non è riuscito ad incidere nei mesi vissuti all’ombra della Mole: entrambi sono stati silurati durante la scorsa estate, l’altro ex di giornata sarà Obi. D’altra parte, il Toro ha bisogno degli ultimi acuti per poter dirsi salvo, così anche per Belotti e compagni quello di Salerno sarà uno snodo importantissimo. L’ultima vittoria resta quella di Genova contro la Sampdoria di metà gennaio, poi una striscia negativa di otto partite consecutive senza successi.

Ballottaggio sulla trequarti

Juric sta cercando di risolvere i dubbi legati alla tenuta fisica di Brekalo: il croato si è appena negativizzato dal Covid, proverà a stringere i denti per affiancare Pjaca alle spalle di Belotti. Se non dovesse farcela, scalpitano Linetty e Seck, il giovane classe 2001 prelevato a gennaio e in attesa della prima vera chance in granata, anche perché Pobega sarà indisponibile causa squalifica.