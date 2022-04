Conferenza stampa Juric: «Belotti inesistente in trasferta. In porta gioca Berisha»

L’allenatore del Torino Juric ha parlato alla vigilia della partita contro la Salernitana

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Salernitana.

PORTIERE – «Milinkovic-SAvic ha fatto benissimo per lungo periodo e ha avuto un piccolo calo, quando fai una scelta del genere lo metti in preventivo. Berisha ha fatto bene due partite e poi è incappato in un errore o non errore a Genova, ma ha fatto molto bene contro Inter e Bologna: la mia intenzione è continuare con lui».

BELOTTI – «In casa fa un certo tipo di partite e in trasferta è inesistente. Mi aspetto un atteggiamento diverso anche nelle gare esterne».

BREKALO – «È tornato, anche se ha saltato dieci giorni di lavoro. Sta bene, adesso vediamo».

PERIODO NEGATIVO – «La sosta è servita per riflettere. Ci sono state problematiche, ma in queste otto partite abbiamo preso sei pali, subito quattro errori arbitrali e subito tre gol negli ultimi minuti: c’è da migliorare tanto, ma il calcio a volte è così. Per una squadra media, queste cose hanno spostato gli equilibri. C’è stato poco di molto negativo, ma i risultati sono questi. E non vedo nemmeno un calo dei giocatori, la vedo più così».