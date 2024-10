Selvaggi: «A Cagliari grazie a Gigi Riva, su Piccoli dico questo»

Le parole di Franco Selvaggi, ex attaccante del Cagliari, sui suoi ricordi in rossoblù e l’impatto di Roberto Piccoli. Tutti i dettagli

Franco Selvaggi ha parlato a La Nuova Sardegna dei suoi ricordi e della stagione del Cagliari.

PICCOLI – «Io lo conosco molto bene visto che l’ho avuto nella nazionale Under 16. Si capiva già qualche anno fa che era un ragazzo forte. Ora lo sta confermando: ha grinta, carattere e vede la porta. Un bel colpo per il Cagliari averlo».

GIGI RIVA – «A Cagliari sono arrivato per merito di Gigi Riva. È stato lui a volermi fortemente e per questo penso sempre che sia stato determinante nella mia carriera. Per me la Sardegna è stata una svolta, e anche per questo cerco di venire spesso per poter incontrare i miei ex compagni».

