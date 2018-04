Salvezza, la Spal sorpassa il Chievo: rischio B per i clivensi

Giornata ricca di emozioni anche in zona salvezza: il Chievo rischia pesantemente la Serie B, i cugini dell’Hellas già con un piede in cadetteria. La Spal, per il momento, si tira fuori

E’ stato un turno domenicale importante sopratutto per quel che concerne le zone basse della classifica e la qualificazione alla prossima Europa League. Succede di tutto o quasi in zona retrocessione, con una serie di partite in bilico fino all’ultimo minuto. Innanzitutto, alle 12.30, il Crotone vittorioso 4-1 sul Sassuolo complicava e non di poco i piani per le rivali, portandosi così a quota 34 punti. Succede di tutto, invece, nelle partite in programma alle ore 15. In particolare lo scontro diretto tra Hellas Verona e Spal, con i padroni di casa in vantaggio e poi rimontati dalla squadra di Leonardo Semplici. Un 1-2 finale che sembra certificare la retrocessione della seconda squadra in Serie B dopo il Benevento, appunto, l’Hellas, ora penultima a 25 punti e con sette lunghezze di distanza dalla Spal.

Il Benevento già retrocesso ferma sul 3-3 l’Udinese in dieci uomini, pareggiando con Sagna nei minuti finali. Un pari che rischia di inguaiare ancora l’Udinese, raggiunta dal Crotone a pari punti. Il Cagliari, invece, perde malamente nel match di Genova contro la Sampdoria. La situazione: Benevento già retrocesso, Verona con un piede in B a 25 punti. Terzultima posizione occupata dal Chievo Verona, 31 punti, una lunghezza in meno della Spal che si tira fuori per il momento dalla zona rossa. Il Cagliari incapace di reagire, invece, resta fermo a quota 33 punti. Apprestiamoci a vivere un finale di campionato caldo anche nella zona retrocessione.