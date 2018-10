Salvini, che attacco a Gattuso: «Con la Juve è previsto un tiro in porta?» – FOTO

Nuove critiche per Rino Gattuso. Matteo Salvini ha criticato nuovamente il tecnico: ecco il suo messaggio su Instagram

Il Milan non sta attraversando particolarmente brillante. Sembrava essere arrivata la svolta e il pari nel derby avrebbe tenuto calme le acque ma il gol di Icardi al 92′ ha sparigliato le carte e ha messo in croce, nuovamente, Rino Gattuso. L’allenatore del Milan è finito sotto accusa per alcune scelte di formazione, per i cambi e anche per l’atteggiamento della formazione rossonera contro l’Inter. Anche Salvini ha criticato l’atteggiamento dei rossoneri e ha rincarato la dose pochi minuti fa su Instagram.

Il Milan, sul suo profilo social, ha postato le informazioni per la vendita dei biglietti per il match con la Juventus in programma l’11 novembre, alle 20.30, a San Siro. Ironica, ma non troppo, la risposta del vicepremier, noto tifoso milanista: «Ma è previsto almeno un tiro in porta per tempo da parte del Milan?» Chiaro il riferimento alla forza della Juventus ma soprattutto alla prova negativa dell’attacco rossonero contro la difesa dell’Inter, con Skriniar e de Vrij che hanno chiuso ottimamente Higuain, Suso, Calhanoglu e gli altri attaccanti rossoneri. Nuova bordata nei confronti di Rino Gattuso. La sua panchina è sempre più in bilico.