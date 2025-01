Samardzic: «Atalanta, bisogna fare di più! Vogliamo riscattarci a tutti i costi contro Juve e Napoli»

Samardzic, trequartista dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo il pareggio conquistato contro l’Udinese

Ai microfoni di DAZN, il trequartista nerazzurro Samardzic ha voluto rilasciare qualche dichiarazione post Udinese Atalanta.

LE PAROLE – «Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio. Nel primo non abbiamo fatto un tiro in porta, dobbiamo fare di più in vista del prossimo impegno. Juve e Napoli? Abbiamo la possibilità di riscattarci già dalla prossima gara. Ci piace scendere in campo con frequenza»