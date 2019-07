Il difensore della Samp, Joachim Andersen, è sempre più vicino al Lione: ecco a che cifra si può chiudere

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero stati ulteriori passi in avanti per la cessione del difensore della Samp, Joachim Andersen.

Il danese classe 1996, dopo una stagione caratterizzata da 34 presenze con la maglia blucerchiata, potrebbe finire in Francia per una cifra pari a 25 milioni di euro più bonus. I due club continuano a trattare, ma le parti potrebbero chiudere l’affare a questa cifra.