Samp Juve, Volpi sulla partita: «Blucerchiati daranno tutto. La Juve ha le qualità per vincere, ma mi aspetto grande carattere dalla Samp»

L’ex Sampdoria Sergio Volpi ha rilasciato un’intervista eslcusiva a JuventusNews24 in vista della sfida di questo pomeriggio Samp-Juve. Ecco un estratto delle sue parole.

SULLA PARTITA SAMP JUVE – «Mi aspetto una partita abbastanza tesa, perché la Sampdoria ha bisogno di punti e la Juventus sta riprendendo il suo cammino verso l’alto. Credo che la Sampdoria metterà in campo qualsiasi cosa pur di riuscire a ottenere un risultato positivo per riottenere entusiasmo e per tirarsi fuori da questa classifica. La Juventus, d’altra parte, ha tutte le carte in regola per riuscire a vincere. Non si può discutere il loro valore, ma mi aspetto una grossa partita a livello caratteriale e di intensità da parte della Sampdoria».

SULLA FAVORITA SCUDETTO – «Vedo l’Inter come favorita, perché secondo me rispetto alle altre ha una rosa più completa. Poi ci sono tutte le altre: Napoli e Milan, ma non metto fuori nemmeno la Juventus perché hanno dimostrato negli anni passati che è dura da far morire. Può succedere di tutto, soprattutto in questo campionato che mi sembra abbastanza livellato sull’alto, anche se l’Inter ha una partita in meno. È ancora tutto da giocare, ci sono tante partite e alcuni scontri diretti. Vedremo chi la spunterà, ma devo dire che tra quelli degli ultimi anni questo è il campionato più bello. Fino alla fine spero possa rimanere così, e che vinca il migliore».

