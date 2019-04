Samp, Quagliarella nella storia! Come Montella nel 1996/97

Col gol segnato al Genoa, l’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, è entrato nella storia: raggiunto Montella

Quagliarella non smette di stupire. All’età di 36 anni, trova il gol numero 22 in campionato. E lo fa nel modo più bello: contro il Genoa nel Derby della Lanterna.

Con la rete trovata quest’oggi, l’attaccante della Samp è entrato nella storia dei blucerchiati per gol realizzati in una singola stagione. Quagliarella ha raggiunto Montella nella Serie A 1996/97 in coppia con Mancini.