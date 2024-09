Sampdoria, Accardi RIVELA: «Da Pirlo ci aspettavamo di PIU’, ci ha DELUSI. Vi SPIEGO la scelta di Sottil»

Le parole di Pietro Accardi, direttore dell’area tecnica della Sampdoria, sulla stagione dei blucerchiati

Pietro Accardi, direttore dell’area tecnica della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione che si aspetta dei blucerchiati.

PIRLO – «Pirlo lo stimo come allenatore e come persona, ma visto quello che abbiamo costruito ci aspettavamo qualcosa di diverso. Gli abbiamo dato la rosa completa al 95% prima del via e quindi credevamo in un’altra partenza, con un’identità più chiara.»

ESONERO – «Non abbiamo cambiato prima perché la proprietà lo conosceva e mi ha detto di provare, ma poi si fanno delle valutazioni e si vedono le partite. In B serve altro, serve più fame: i nomi non basta, bisogna creare uno spirito ed essere umili.»

SOTTIL – «Sottil è preparato, conosce la B e, oltre ad avere idee chiare, ha anche fame. Le sue squadre sono sempre state toste. Ci aspettiamo una Samp così.»

