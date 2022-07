Sampdoria, Augello: «Abbiamo tante motivazioni per la nuova stagione»

Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, ha parlato della prossima stagione ai microfoni di Tuttosport

Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, ha parlato della prossima stagione ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

RIPARTENZA – «Ripartiamo carichi, riposati e motivati per iniziare una bella stagione. Sarà un po’ diversa perché si inizia prima, poi ci sarà la sosta per il Mondiale e quindi si riprenderà. Ma non ci mancano le motivazioni».

ROSA – «Penso sia sempre un vantaggio cambiare il meno possibile. Credo che questa sia una rosa all’altezza del campionato. Credo sia più forte di quello che la gente pensa».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24