Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, fa il punto della situazione in vista del match contro il Milan: le sue parole

Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, fa il punto della situazione in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli. Le parole a Il Secolo XIX.

SFIDA AL MILAN – «Bellissimo, partiamo subito forte contro una grande squadra che spero faccia un grandissimo campionato ma dopo lunedì, che la prima giornata facciamo meglio noi della Sampdoria. Oltretutto in casa abbiamo sempre fatto bene».

TIFOSI – «Il pubblico potrà darci una spinta in più, è un altro fattore che può darci una mano anche per vincere l’emozione».

MILANESE – «Ormai non mi sento quasi più milanese, tra gli anni di Spezia e ora a Genova mi sento un ligure adottivo. Oltretutto sono cresciuto passando le estati a Riva Trigoso con la mia famiglia, quindi non mi sento il milanese della domenica a cui la battuta ironica “Ciao Milano” si riferisce. Infatti non me l’hanno mai fatta. Calcisticamente speriamo noi di dire “Ciao Milano” lunedì sera».

DA RANIERI A D’AVERSA – «In questo momento stiamo provando qualcosa di diverso e il mio ruolo un po’ cambia perché in fase di costruzione quando abbiamo la palla devo giocare più alto. A me piace perché posso salire e andare di più sul fondo».

ALESSANDRIA – «Ci vogliono un po’ di partite per carburare, non mi sento ancora al meglio, è sempre stato così dopo le preparazioni estive. Ho bisogno di qualche settimana, spero con Milan di accelerare il processo e fare bene perché è importante iniziare con il piede giusto».

OBIETTIVO – «Giocare più possibile e fare bene ma più che ai gol penso agli assist, mi piacerebbe farne di più dell’anno scorso. Poi se riuscissi anche a fare uno o due gol ancora meglio, ma l’importante è fare segnare i compagni perché dalla fascia devi mettere in mezzo palloni utili più che conclusioni».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24.COM