Sampdoria-Bologna: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sampdoria-Bologna, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Sampdoria di Marco Giampaolo ospita il Bologna di Filippo Inzaghi in occasione dell’anticipo della 14ª giornata di Serie A, in programma sabato 1 dicembre alle ore 20.30. I padroni di casa sono reduci dal Derby della Lanterna, partita sicuramente molto dispendiosa sia a livello mentale che fisico. Dall’altro canta la formazione di Filippo Inzaghi arriva da una serie di pareggi poco soddisfacenti per la classifica, che li vede al terzultimo posto.

Il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo, ha annunciato pochi cambi, con Joachim Andersen che scenderà in campo da titolare nonostante i numerosi errori durante la partita contro il Genoa. A centrocampo è vivo ballottaggio tra Ekdal e Vieira, con il secondo leggermente favorito. Sulla trequarti invece Ramirez sta facendo bene, ma Saponara dal suo canto offre migliori soluzioni offensive. Diversi calciatori indisponibili invece per Filippo Inzaghi che molto probabilmente opterà per un cambio di modulo nella partita contro la Sampdoria. Donsah resterà in panchina, mentre Orsolini dovrebbe partire dall’inizio così come Palacio.

Sampdoria-Bologna: diretta live e sintesi

Sampdoria-Bologna: formazioni ufficiali

Sampdoria-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

Giampaolo, allenatore della Sampdoria, si affiderà quasi sicuramente al 4-3-1-2 con Andersen e Tonelli in difesa a proteggere la zona centrale, mentre a Murru e Bereszynski avranno il compito di presidiare le fasce. Al centrocampo Ekdal, uno degli ex dal match, con Praet e Linetty che agiranno ai suoi lati. Reparto offensivo con Ramirez che supporterà Quagliarella e Defrel.

Per quanto riguarda il Bologna, invece, Filippo Inzaghi dovrebbe tornare al 3-5-2, lasciando Orsolini almeno inizialmente in panchina. Calabresi, Danilo ed Helander in difesa, mentre Dijks e Mattiello sulle fasce. A centrocampo, vista anche l’assenza di Dzemaili, ci saranno Pulgar che agirà da regista, con Poli e Svanberg ai lati. In attacco Palacio farà da spalla a Santander.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszyński, Andersen, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramírez; Quagliarella, Defrel. A disposizione: Rafael, Belec, Colley, Sala, Tavares, Alex Ferrari, Vieira, Jankto, Caprari, Kownacki Allenatore: Giampaolo

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Svanberg, Djiks; Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, Gonzalez, De Maio, Paz, Mbaye, Nagy, Krejcì, Donsah, Orsolini, Destro, Okwonkwo, Falcinelli Allenatore: F. Inzaghi

Sampdoria-Bologna: i precedenti del match

La Sampdoria ha perso tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Bologna, dopo essere rimasta imbattuta in 16 delle precedenti 17 sfide. Il Bologna, dal suo canto, non vince al Luigi Ferraris in Serie A dal marzo 1998. Da allora, ben otto sconfitte e tre pareggi.

Per quanto riguarda l’attuale campionato, invece, la Sampdoria non vince da cinque partite di fila, subendo 12 gol nelle ultime quattro giornate di Serie A. Escludendo le neo promosse, invece, il Bologna è l’unica squadra di Serie A che non ha ancora vinto una gara in trasferta nell’anno solare, subendo due gol in sei delle ultime otto gare di campionato.

Sampdoria-Bologna: l’arbitro del match

Sarà il signor Rosario Abisso di Palermo l’arbitro che dirigerà il match tra Sampdoria e Bologna in programma sabato 1 dicembre alle ore 20.30. Il fischietto di Palermo ha già arbitrato sei volte il Bologna, con quest’ultima che ha ottenuta 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Solo due, invece, le precedenti occasioni in cui Abisso ha trovato i blucerchiati, con una vittoria e una sconfitta.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Stefano Liberti di Pisa. Il quarto uomo sarà Juan Luca Sacchi di Macerata; al VAR ci sarà Daniele Chiffi di Padova, mentre l’assistente sarà Filippo Meli di Parma.

Sampdoria-Bologna Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.