Calciomercato Sampdoria: Colley piace in premier. Damsgaard...

La Sampdoria potrebbe sacrificare alcuni tasselli importanti in estate. Ecco i primi movimenti di calciomercato

La Sampdoria ha ancora quattro partite dal disputare prima di pensare alla prossima stagione di Serie A. Solo quattro match per chiudere il campionato 2020/21 e poi tutti gli occhi saranno puntati sul calciomercato. Le parole di Claudio Ranieri sul fatto che bisognerà tirare la cinghia hanno impensierito i tifosi blucerchiati, pronti a vedere tanti dei propri talenti lasciare la Sampdoria.

In difesa sono tre i calciatori che potrebbero avere ampio mercato: i due terzini (Tommaso Augello e Bartosz Bereszynski) e Omar Colley. Per il gambiano già nel mercato invernale c’erano state le sirene della Premier League. A centrocampo sono Jakub Jankto e Mikkel Damsgaard i più gettonati con la Bundesliga in pole position come destinazione. Da non sottovalutare però il rendimento di Morten Thorsby che potrebbe farlo finire nel mirino di qualche club.