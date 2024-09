Sampdoria, GIOIA derby: ELIMINATO il Genoa in Coppa Italia, ora Sottil PUNTA alla PROMOZIONE

Il punto sugli obiettivi stagionali in casa Sampdoria dopo la vittoria nel derby contro il Genoa agli ottavi di finale di Coppa Italia

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria ottenuta dalla Sampdoria contro il Genoa nel derby della lanterna. Un successo che ha permesso ai blucerchiati di strappare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma.

Andrea Sottil vuole ora utilizzare questo slancio emotivo per risollevare la squadra anche in Serie B, con l’obiettivo di conquistare finalmente la promozione. Il tecnico ha così commentato il successo contro il Genoa: «Fatta un’ottima prestazione. Questa gara ci permette di forgiare la nostra identità, ora pensiamo al Modena». La Samp troverà in Coppa Italia la Roma agli ottavi di finale, che si disputeranno all’Olimpico nel mese di dicembre (la data va ancora stabilita). In campionato scenderà in campo a Modena domenica alle ore 15, per poi ospitare in casa la Juve Stabia e andare successivamente a Cesena.