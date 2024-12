Sampdoria, Dossena: «Del Piero? Non sarà mai eletto in FIGC»

Dossena ha spiegato il motivo per cui Alessandro Del Piero non verrà eletto come presidente della FIGC

A parlare ai microfoni di Striscia La Notizia è stato l’ex Sampdoria Dossena. Tra le sue dichiarazioni c’è anche quella relativa alla candidatura alla presidenza della FIGC di Alessandro Del Piero.

DEL PIERO – «Ho la sensazione che se Alessandro Del Piero si dovesse presentare alle elezioni per la presidenza della Federazione italiana gioco calcio non sarà mai eletto».

TARDELLI – «Sostituii all’ultimo momento Marco Tardelli, che decise di non correre più per la presidenza, ma fui sconfitto. Combinazione vuole che, poco dopo il ritiro della candidatura, Tardelli accettò una consulenza di circa 800mila euro in quattro anni dalla FIGC, guidata da Gabriele Gravina, per un progetto sportivo».

FONDO DI FINE CARRIERA CALCIATORI E ALLENATORI – «È gestito dalla società Sport Invest 2000, ma non sono riuscito a trovare alcuna informazione sul fondo. Vorrei trasparenza».