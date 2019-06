Sampdoria, è ufficiale: risoluzione con Giampaolo. Ora il Milan

Marco Giampaolo e la Sampdoria si separano: ora è ufficiale. Il tecnico firmerà a breve con il Milan. Ai doriani Di Francesco

Risoluzione consensuale tra la Sampdoria e Marco Giampaolo: il club doriano ha annunciato la separazione con un comunicato ufficiale (risolti anche i contratti di Francesco Conti, Fabio Micarelli, Salvatore Foti e Samuele Melotto). L’allenatore firmerà a breve con il Milan e al suo posto arriverà Eusebio Di Francesco.

«Ringraziamo Marco per le tre stagioni con noi – sottolinea il presidente Ferrero -. Siamo cresciuti insieme, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e ora gli auguriamo buona sorte per il proseguimento della sua carriera». «Ringrazio il presidente Ferrero e tutta la Samp per tre stagioni indelebili – commenta Giampaolo -. Sono stato bene a Genova e siamo stati bene insieme».