Sampdoria, Ekdal: «Penso al ritorno in Svezia. Ranieri? Addio triste»

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato dal ritiro della sua Nazionale, soffermandosi sul futuro e sull’addio di Ranieri

Dal ritiro della Nazionale svedese ha parlato Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, il quale si è soffermato sul suo futuro e su Claudio Ranieri. Le sue dichiarazioni.

FUTURO – «A volte penso al ritorno. Comincio ad avere un po’ di voglia ma non penso sia ancora il momento. Mi sento ancora in buona forma, come se avessi ancora qualche anno, fisicamente e qualitativamente parlando, per stare fuori dalla Svezia. Ora non sento alcuno stress per spostarmi da nessuna parte».

RANIERI – «Il suo addio è triste, ovviamente. Ha significato molto per me, sia dentro che fuori dal campo. È con me da molto tempo e ho solo cose positive da dire su di lui. È un allenatore per cui vuoi giocare, un allenatore che rispetti ma allo stesso tempo un allenatore con cui puoi scherzare e divertirti, non solo avere quel rapporto professionale in ogni conversazione ma anche un legame umano. Ora vediamo chi sarà il nostro prossimo allenatore».