Sampdoria, emergenza a centrocampo: le ultime in vista del Cagliari

La Sampdoria e Roberto D’Aversa fanno la conta a centrocampo, reparto con più assenti in vista della partita contro il Cagliari

Sampdoria-Cagliari si avvicina e Roberto D’Aversa deve fare i conti con diversi problemi. Il reparto che potrebbe far registrare più defezioni è il centrocampo, ormai una costante per il tecnico blucerchiato.

L’addio di Fabio Depaoli, riserva che faceva comunque numero, l’infortunio di Ronaldo Vieira a cui manca sempre qualcosa per un recupero pieno e quello di Mikkel Damsgaard, ancora in Danimarca. Le sirene di mercato che distraggono Adrien Silva, il rinnovo che balla per Albin Ekdal e le non perfette condizioni fisiche dello svedese. Sono questi tutti i problemi su cui ragionare in vista del match. Uniche certezze Antonio Candreva e Morten Thorsby, come riporta Il Secolo XIX.

