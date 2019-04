Sampdoria, Ferrero blinda Giampaolo: «Finché ci sono io, resta»

Ferrero non vuole privarsi del tecnico e parla del futuro societario: «La Sampdoria vale 120-140 milioni, chi la vuole si faccia avanti»

Alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma, la squadra della sua città, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto da Bogliasco dopo la conferenza stampa di Marco Giampaolo e ha parlato del futuro del tecnico e della possibile cessione del club genovese. «Ho dato a Mediobanca una scadenza, – ha rivelato l’imprenditore cinematografico sulla situazione societaria – se c’è qualcuno di veramente interessato deve farsi a avanti. Il valore della Sampdoria? Tra 120-140 milioni. Finora ci sono state tante chiacchiere, ma non ho mai ricevuto un’offerta scritta cauzionata».

Il discorso si sposta quindi sull’attuale allenatore blucerchiato, per il quale si moltiplicano i club interessati in vista della prossima stagione. «Finché ci sono io resta, – ha assicurato Ferrero – perché siamo due fratellini. C’è un rapporto che va oltre alle figure di presidente e allenatore, ci stimiamo tanto. Ci sono tanti progetti in corso, soprattutto a Bogliasco. I quattro campi, la palazzina della prima squadra, l’albergo. Tutte queste cose che sono il mio orgoglio, il mio cuore, il mio sangue».