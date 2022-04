Sampdoria-Genoa, i convocati: Criscito ok, non c’è Piccoli

La lista dei convocati dei grifoni, scelti da mister Blessin: Criscito ci sarà, mancherà Piccoli in attacco

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per lo scontro diretto per la salvezza con il derby di domani. Sturato e Criscito ok, non c’è Piccoli.

Portieri – Semper, Sirigu, Vodisek.

Difensori – Bani, Calafiori, Criscito, Hefti, Masiello, Ostigaard, Vasquez.

Centrocampisti – Amiri, Badelj, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Hernani, Melegoni, Portanova, Sturaro

Attaccanti – Destro, Ekuban, Gudmundsson, Yeboah.