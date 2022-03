Sampdoria, Giampaolo amaro: «Forse non ho capito dove sono...»

L’allenatore della Sampdoria Giampaolo ha commentato la sconfitta contro l’Udinese

Marca Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ai microfoni di DAZN ha commentato la sconfitta per 2-1 in casa dell’Udinese.

SCONFITTA – «Non è mancata lucidità, dopo dodici minuti non puoi stare sotto di due gol soprattutto perché la partita era stata preparata sull’attenzione, sull’importanza della gara stessa. C’è un problema. Forse non ho ancora capito in che momento sono, in che situazione sono e come tirarci fuori. Sono errori che non puoi commettere, non ci sono giustificazioni. La cosa sulla quale riflettere è questa».

