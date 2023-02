Sampdoria, le condizioni di Gabbiadini in vista della Lazio

Le condizioni di Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, in vista della gara di campionato contro la Lazio

Oggi, alla ripresa degli allenamenti della Sampdoria, verranno valutate attentamente le condizioni di Manolo Gabbiadini. L’attaccante è uno dei calciatori che devono gestire quotidianamente la fatica a seguito dei tanti infortuni patiti in carriera.

La sua presenza non è in dubbio per la gara contro la Lazio, ma potrebbe essere necessaria una settimana di sedute personalizzate. Contro il Bologna non aveva calciato il rigore perché affaticato e poco lucido.