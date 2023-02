Sampdoria, l’ex Kutuzov: «Ecco lo strumento per salvare il club»

L’ex della Sampdoria Kutuzov si dice sicuro di avere lo strumento per salvare il club dal fallimento: si chiama Sportexclub

Vitali Kutuzov ha annunciato di avere in mano uno strumento digitale, chiamato Sportexclub, per poter salvare la Sampdoria dal fallimento. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante blucerchiato ai microfoni di Radio Sportiva.

DICHIARAZIONI – «Mi viene da piangere. La parabola è questa, anche se arriva qualche soldo per pagare gli stipendi. Bisogna trovare le risorse economiche per non far fallire il club e gli strumenti per uscire da questa situazione. Io ho uno strumento digitale che potrebbe salvare la Sampdoria, ma devono chiamarmi per dirmi cosa fare. Il mondo digitale ti permette di creare valore alle azioni, io lo strumento ce l’ho. Magari mi chiamerà il direttore generale. Abbiamo sentito Ferrero che parlava di colletta… Io la raccolta di soldi la faccio in cinque minuti e salviamo sicuramente la Sampdoria. In quale modo dipende dalla società, perché io uso i soldi di altri che devono ricevere benefit».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM