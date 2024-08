Sampdoria, Manfredi: «Serie B DIFFICILE, lo sappiamo. Accardi è FONDAMENTALE per il nostro mercato»

Le parole di Matteo Manfredi, socio di maggioranza della Sampdoria, sul futuro del club blucerchiato nella prossima stagione

Matteo Manfredi, socio di maggioranza della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club del futuro del club blucerchiato.

SERIE B – «Sensazioni positive, dobbiamo continuare a lavorare per essere sicuri di arrivare ai nastri di partenza nel modo giusto, perché conosciamo le difficoltà della Serie B. I tifosi hanno sempre dato fiducia, dobbiamo ringraziarli come sempre, sono il dodicesimo uomo in campo e noi abbiamo il dovere di custodire questo club per loro».

CALCIOMERCATO – «Abbiamo scelto di puntare su una figura di esperienza, lavoriamo a quattro mani con Accardi, ci sta dando una grossa mano. Vogliamo assicurarci che le cose vadano nel modo giusto. Pietro sta dando una grossa mano alla costruzione».