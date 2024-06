Sampdoria, Manfredi: «FIDUCIA in Pirlo, sul mercato con Accardi prometto QUESTO. Ferrero? Mi auguro che NON torni»

Le parole di Matteo Manfredi, socio di maggioranza della Sampdoria, sul futuro del club blucerchiato nella prossima stagione

Matteo Manfredi, socio di maggioranza della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del club blucerchiato.

LEZIONE APPRESA DALLA SCORSA STAGIONE – «Non una, ma parecchie. Innanzitutto ho compreso ancora di più la mia responsabilità nei confronti dei tifosi. Aggiungo che la Serie B a mio avviso è ancora sottovalutata a livello di contenuti multimediali nazionali e internazionali».

ACCARDI RESPONSABILE AREA TECNICA – «Sono convinto che il calcio abbia una visione un po’ miope, con la tendenza a fare scelte di breve termine per non rischiare di essere schiavi di impegni lunghi. Ho invece preferito in un ruolo-chiave come questo dare continuità al progetto sul medio termine. Accardi è stato scelto dopo un processo selettivo durato mesi: ha vinto la B, conosce bene il nostro ambiente, sa lavorare con budget definiti, che troverà anche a casa nostra. Ha dimostrato pure di riuscire a individuare talenti e valorizzarli, la filosofia che deve prendere il calcio e prenderà la Samp».

BLOCCO MERCATO E CESSIONI – «Non vorrei parlare di singoli in questa fase di mercato.Dico solo che la sostenibilità è parte fondante del nostro progetto».

CONFRONTO TRA PIRLO E ACCARDI – «Sì, da tempo, ma questi paletti ci obbligano a lavorare più alacremente del normale. Il blocco del mercato è un fardello con cui fare i conti. Il nostro mister ha grandi capacità tecniche ed umane. Dovremo essere creativi e all’altezza delle aspettative».

PROMOZIONE – «Non ci nascondiamo dietro al fatto che questa società abbia la massima serie nel suo dna. Il prossimo sarà il 13° anno in B dal 1946 ad oggi. E ilnostro progetto va dai tre ai cinque anni».

SALARY CAP – «Il salary cap imposto dalla Lega di B è dieci milioni e come già fatto l’anno scorso dovremo gestirlo. Vuol dire mettere il 40 per cento di ogni euro superiore a tale tetto come garanzia cash. Le nostre ambizioni ci impongono di dover considerare uno sforamento. La storia recente della B dice che le squadre promosse hanno avuto un monte ingaggi proiettato oltre i 20 milioni. Avere soldi e vincere non è scontato ma è un po’ più facile che farlo con budget sostenibili».

SARA’ L’ANNO DI PEDROLA – «Deve esserlo. Per noi è un nuovo acquisto (la Sampha investito 3 milioni, ndr), visto il lungo stop per infortunio: può fare la differenza».

FERRERO – «Sono azioni di disturbo. Mi auguro che questo tema non ritorni più in futuro».

PROGETTO WOMEN – «Il comparto femminile richiede risorse ingenti (1,5 milioni,ndr) e pur essendo un asset importante e nel quale crediamo è una voce di solo costo per il club. Ma siamo sicuri che il movimento potrà consolidarsi negli anni».

