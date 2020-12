Sampdoria, non solo l’Inter su Damsgaard: il Napoli ci pensa

Sampdoria, le prestazioni di Mikkel Damsggard attirano pretendenti: non solo l’Inter sul danese anche il Napoli di Gattuso

Mikkel Damsggard non si ferma e continua a collezionare prestazioni convincenti condite anche da due reti in tredici giornate di campionato. L’esterno blucerchiato, nonostante la giovane età, ha attirato su di sé gli sguardi delle big di Serie A.

Come riporta Il Secolo XIX, con l’imminente apertura del mercato di gennaio iniziano già a girare le prime voci sul conto del danese. Dopo l’interesse dell’Inter, si registra anche un sondaggio del Napoli di Gattuso. Al momento non è stata aperta nessuna trattativa ed è probabile che il gioiello blucerchiato diventi un nome caldo del mercato solo in estate.