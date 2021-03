Sampdoria, ripresa degli allenamenti: individuale per tre blucerchiati

La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Torino

La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima sfida contro il Torino. Al Mugnaini test atletici per tutti tranne per portieri e per tre blucerchiati che hanno svolto un programma individuale: Antonio Candreva, Fabio Quagliarella ed Ernesto Torregrossa. Il report completo.

«La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti a Bogliasco in vista della gara di domenica al “Ferraris” con il Torino. In scaletta, su un campo 1 del “Mugnaini” baciato dal sole ma sferzato da forti raffiche di vento, i periodici test atletici organizzati in collaborazione con il team di Mapei Sport. Oltre ai portieri, alla sessione mattutina di monitoraggio fisico non hanno partecipato in tre: Antonio Candreva (allenamento individuale in seguito al mal di schiena accusato al termine della gara di Bologna), Fabio Quagliarella (seduta specifica di recupero con lavoro organico) ed Ernesto Torregrossa (percorso di recupero agonistico con esercitazioni tecniche sul campo). Domani, mercoledì, nuovo appuntamento in mattinata».