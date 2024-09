Sampdoria, Sottil: «Primo tempo ORRIBILE. Chiedere SCUSA? Rispondo COSì»

Le parole di Andrea Sottil, allenatore della Sampdoria, dopo l’ennesima sconfitta dei blucerchiati

Andrea Sottil, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Cosenza.

CHIEDO SCUSA – «Cerchiamo di mantenere la lucidità nell’analisi. Serve tanto lavoro. Sono molto incazzato perché abbiamo regalato il primo tempo. Non parlo di risultato, parlo di atteggiamento. Il primo tempo è stato orribile. Rappresentiamo una piazza importante e dobbiamo migliorare tutti. Nella ripresa la squadra è entrata bene, in maniera fluida. L’avevamo anche ripresa, peccato per il fuorigioco. Il secondo gol subito è avvenuto a causa di un errore nostro. Più che questioni fisiche o mentali io percepisco energie negative. Per giocare in questa categoria serve indossare l’abito da operaio. Noi fin qui non l’abbiamo indossato. Non cerco alibi negli assenti, sarei ridicolo. Per invertire la rotta serve dare segnali forti, io li darò. Oggi mi sento di chiedere scusa per la prestazione, per questo primo tempo.»

INUTILE NASCONDERSI – «Un primo tempo molto brutto, è inutile nascondersi, io dico chiaramente sempre la verità. Eravamamo lenti, impacciati, sempre secondi sulla palla, impauriti, con poca personalità. Inspiegabile anche perché sono stati quindici giorni di lavoro fatti con grande entusiasmo e con grande, però poi si deve rispondere sul campo e nelle partite di campionato. Perché non si può più scherzare, non si può più perdere tempo. Il secondo tempo un po’ meglio, la squadra ha reagito subito, aveva acciuffato il pareggio secondo me mettendo il Cosenza alle strette».

L’INTERVISTA COMPLETA AD ACCARDI SU SAMP NEWS 24