Sampdoria, Stankovic: «Siamo in crescita, credo alla salvezza»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match di Serie A contro il Bologna ai microfoni di DAZN.

Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato.

LE PAROLE – «Stiamo crescendo, malgrado gli episodi sfortunati. Ma questo è il calcio. Ci siamo preparati per questa partita. Vogliamo fare il salto di qualità in casa nostra, davanti ai tifosi. Abbiamo ricevuto un abbraccio caloroso da loro, hanno incitato i ragazzi. I miei calciatori si sono dimostrati ragazzi di spessore e valore, veri uomini. Alleno un gruppo che non vuole mollare. Thiago Motta? Il suo calcio è fluido. Cambia, gira. Anche se parte con una formazione sulla carta, in campo ruota molto. Noi dobbiamo adattarci alla situazione e trovare le risposte. Io ci credo».