Sampdoria, Thorsby delude. Ma per Ranieri è intoccabile

Prestazione decisamente sottotono quella di Morten Thorsby a Benevento: per il tecnico Ranieri è una pedina fondamentale

La Sampdoria è chiamata a riscattare la deludente prestazione di Benevento già nel match contro la Fiorentina, in programma per domenica allo stadio Ferraris. Prestazione decisamente sottotono anche per Morten Thorsby.

Il centrocampista norvegese non ha offerto la solita prova di solidità e attenzione che tutti sono abituati ormai a vedere dall’ex Heerenveen. Nessun segnale di sfiducia, però, dal tecnico Claudio Ranieri, che lo considera una pedina fondamentale per abnegazione e spirito di sacrificio.