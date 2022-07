Sampdoria, Torreira alla Roma regala Villar a Giampaolo: l’intreccio

Calciomercato Sampdoria: l’ex Torreira si propone alla Roma. Un acquisto che porterebbe Villar in blucerchiato

Lucas Torreira potrebbe aiutare la Sampdoria nella trattativa per Gonzalo Villar. Il centrocampista uruguaiano, in uscita dall’Arsenal, si è offerto nei giorni scorsi alla Roma di Mourinho come rinforzo per il centrocampo.

Il suo eventuale arrivo nella Capitale libererebbe lo spagnolo ex Getafe per Giampaolo, anche se al momento solo in prestito. Sulle tracce di Villar c’è anche il Bologna.