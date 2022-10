Sampdoria, tre allenatori a bilancio: la salvezza sempre più un obbligo

Sampdoria, tre allenatori a bilancio con l’arrivo del sostituto di Marco Giampaolo: la salvezza è un obbligo

La Sampdoria può permettersi tre allenatori a libro paga? La risposta è no. In questo momento, con un bilancio che non può permettersi scostamenti importanti perché sotto la lente di ingrandimento di banche creditizie e potenziali acquirenti in data room, la Sampdoria non potrebbe tenere Roberto D’Aversa, Marco Giampaolo e un terzo allenatore a bilancio.

Ma è quello che farà. La scelta, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è dettata dalla prioritaria necessità di mantenere la categoria. La Sampdoria senza la Serie A è destinata a un futuro ben più funesto. Tentare di mettere mano ai conti e trovare le risorse per ingaggiare un terzo tecnico è l’unica soluzione. La speranza resta la cessione del club, ma per il momento – senza offerte vincolanti coperte da garanzie bancarie in mano di Gianluca Vidal – l’unica possibilità di salvezza per la Sampdoria è mantenere la Serie A.