Sampdoria, Volpi: «La situazione societaria non ha dato serenità. Giampaolo ha giocatori importanti»

L’ex capitano della Sampdoria Volpi ha parlato del momento difficile dei blucerchiati

Sergio Volpi, ex capitano della Sampdoria, ha fatto il punto sulla partita che i blucerchiati dovranno giocare contro il Venezia. Le sue parole a Il Secolo XIX.

DOPPIO EX – «Sfida particolare, da doppio ex mi sento coinvolto. Per la Samp è una gara in cui se fa risultato fa un grande passo in avanti. Per il Venezia un risultato importante darebbe fiducia e inguaierebbe la Samp».

SOGNO – «A Venezia sono stato benissimo ma non può non pendere per la Samp. Sono molto legato ai colori blucerchiati, si è subito creato un feeling speciale che resiste. Tornare un giorno è il mio sogno, non lo nego».

GIAMPAOLO – «Non ho mai avuto il piacere di lavorare col mister, non so. Però in mezzo ha giocatori importanti. Sensi può fare tutti i ruoli, è forte, non a caso era all’Inter: deve solo stare bene fisicamente. E poi Candreva, Ekdal, gente di esperienza e qualità. Basta poco per tirarsi fuori, spero prima possibile».

SALVEZZA SAMPDORIA – «Non è che non lo sono, perché quando ti trovi in certe situazioni e non sei abituato a lottare per salvarti è dura. Nessuno immaginava che la Samp potesse essere lì ora, come valore per me potrebbe essere oltre i 30 punti. Forse la situazione societaria non ha dato tranquillità. Sono fuori, non è facile capire quale è il problema ma le qualità non si discutono, ora bisogna fare gruppo».

