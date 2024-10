San Siro, l’INCHIESTA ultras cambia tutto? Ecco la situazione - Calcio News 24

San Siro Inter è un caso che rimane aperto, i dettagli del presente e del futuro dello Stadio dei nerazzurri dopo l’inchiesta sugli ultras

Come riportato quest’oggi nell’edizione ordierna de La Repubblica, l’indagine che vede come protagonisti gli Ultras di Inter e Milan scoppiata come un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri potrebbe (il condizionale è comunque d’obbligo) avere dei risvolti importanti anche sul tema legato al già controverso futuro dello Stadio San Siro.

Al centro delle preoccupazioni del Comune di Milano infatti ci sarebbe proprio l’impianto sportivo delle due squadre. Come ad esempio la concessione fino al 2030 garantita ai due club, ma anche lo stesso futuro dello stadio. Si attendono nuovi dettagli, ma soprattutto che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolgerebbe le tifoserie e le loro attività anche all’interno del Meazza.